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12:09, 16 апреля 2024 года Андрей Клычков рассказал о графике работ на Колхозном мосту в Орле Объект полностью разберут и возведут заново.



Фото: Андрей Клычков

В Орле продолжается капитальный ремонт Колхозного моста. К работам приступили специалисты "Уваровской ПМК-22", которые уже успешно справились с реконструкцией Красного моста в Орле и моста в деревне Тайное Орловского муниципального округа.



Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков, Колхозный мост полностью разберут и возведут заново. Он отметил, что к 1 мая подрядчики построят временную переправу для монтажа балок пролетного строения инженерного сооружения.



- Новый мост будет двуполостным, его длина превысит 71 метр. Летом будет проведено обустройство четырех опор пролетного строения, а уже осенью начнется укладка асфальтобетонного покрытия, - сообщил глава региона.



Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на февраль 2025 года. Работы идут с опережением графика, уточнил Клычков.





Сергей Мерцалов



