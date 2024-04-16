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11:57, 16 апреля 2024 года Орловца заподозрили в призывах к насильственной смене власти и государственного строя Возбуждено уголовное дело.





СУ СК России по Орловской области на основании материалов управления ФСБ по региону возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.



Как рассказали в следственном управлении, в мае 2022-го года орловец опубликовал у себя на странице в социальной сети открытый пост, побуждающий к насильственной смене власти в России, в том числе государственного строя во главе с президентом.



Фигурант отправлен в СИЗО.





Артем Ежаков



