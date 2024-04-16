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15:00, 16 апреля 2024 года

В Орле представят "Маленькие трагедии" Пушкина

Постановку увидят зрители "Свободного пространства".



Почти 200 лет назад Александр Сергеевич Пушкин написал "Маленькие трагедии" (12+) – цикл из коротких драматических пьес "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы".

20 апреля на сцене "Свободного пространства" представят глубоко субъективное прочтение произведений великого поэта и писателя.

Чтобы лучше понять произведение, театр расширил традиционное "Предпремьерное пространство". Проект "Культурный код" призван помочь зрителю понять, как содержание произведения интерпретировал режиссер.

Спектакль по мотивам пушкинских "Маленьких трагедий" здесь ставят уже третий раз. Режиссерское видение в этот раз поменялось.
Сергей Пузырев, художественный руководитель театра "Свободное пространство": "Помимо художественной и технической стороны, образности, хотелось бы оригинальности, но чтобы мы при этом не ушли далеко от автора".



Елена Степовая
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