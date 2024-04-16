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11:27, 16 апреля 2024 года Водителей в Орле будут штрафовать за парковку на дачных остановках О правилах дорожного движения напоминает "Организатор перевозок".



Фото: архив

В преддверии дачного сезона орловским водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Как отмечает КУ ОО "Организатор перевозок", согласно ПДД, запрещается парковаться ближе 15 метров от остановки маршруток или стоянок легковых такси.



В казенном учреждении сообщили, что этим правилом часто пренебрегают автовладельцы, которые паркуются на остановке общественного транспорта "Комсомольская площадь" в Орле. Именно здесь находится остановочный пункт дачных маршрутов.



Кроме того, пешеходов попросили быть бдительными и фиксировать на фото и видео автомобили нарушителей, а также оперативно сообщать об этом в Госавтоинспекцию.





Вести-Орёл



