вторник 16.04.2024 15:23:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:00, 16 апреля 2024 года

Директор филиала страховой компании рассказала орловцам о полисе путешественника

О страховом полисе и как им пользоваться в турпоездке корреспондент Елена Литинская поговорила с Юлией Ермаковой.



Уже несколько лет при выезде за границу по туристической визе необходимо получить медицинскую страховку. В случае отказа от страхования все расходы по медицинскому обслуживанию за границей оплачивает сам турист.

Многие страны не выдают визы для въезда, если страховки нет. Полис выезжающих за рубеж — это вид страхования, который включает медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, имущественное страхование, страхование гражданской ответственности. Лучше всего распечатывать страховой договор на бумаге.

В базовый набор услуг входят стационарное и амбулаторное лечение, экстренная стоматологическая помощь, осмотр врача, медикаменты, перевязочные материалы, транспортировка в лечебное учреждение и домой. Возмещению также подлежат расходы, понесенные застрахованным самостоятельно.

Если турист заболел, он должен связаться с сервисной компанией, озвучить номер страхового полиса, номер страхования, сообщить личные данные, рассказать, что именно с ним произошло. Дальнейший ход действий, как получить помощь, определит сотрудник контактного центра.

Если полиса нет, помощь туристу окажут, но за его счет. Многие медучреждения перед этим требуют наличия депозита на банковской карте пациента либо кредитного лимита.


Елена Литинская
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.