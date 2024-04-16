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14:00, 16 апреля 2024 года Директор филиала страховой компании рассказала орловцам о полисе путешественника О страховом полисе и как им пользоваться в турпоездке корреспондент Елена Литинская поговорила с Юлией Ермаковой.







Уже несколько лет при выезде за границу по туристической визе необходимо получить медицинскую страховку. В случае отказа от страхования все расходы по медицинскому обслуживанию за границей оплачивает сам турист.



Многие страны не выдают визы для въезда, если страховки нет. Полис выезжающих за рубеж — это вид страхования, который включает медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, имущественное страхование, страхование гражданской ответственности. Лучше всего распечатывать страховой договор на бумаге.



В базовый набор услуг входят стационарное и амбулаторное лечение, экстренная стоматологическая помощь, осмотр врача, медикаменты, перевязочные материалы, транспортировка в лечебное учреждение и домой. Возмещению также подлежат расходы, понесенные застрахованным самостоятельно.



Если турист заболел, он должен связаться с сервисной компанией, озвучить номер страхового полиса, номер страхования, сообщить личные данные, рассказать, что именно с ним произошло. Дальнейший ход действий, как получить помощь, определит сотрудник контактного центра.



Если полиса нет, помощь туристу окажут, но за его счет. Многие медучреждения перед этим требуют наличия депозита на банковской карте пациента либо кредитного лимита.





Елена Литинская



