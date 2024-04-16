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10:28, 16 апреля 2024 года В Орле начали судить восьмерых обвиняемых в хищениях с ряда строек Первое заседание прошло 15 апреля.





Советский районный суд 15 апреля приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетных средств. На скамье подсудимых восемь человек. Им вменяют хищение при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Атяевка, при благоустройстве парков в Ливнах, Малоархангельске и Болхове, а также Детского парка, площади имени Жукова, при строительстве школы в Орле.



Накануне начато изложение предъявленного подсудимым обвинения.





Артем Ежаков



