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11:00, 16 апреля 2024 года

Орловская семья судилась с жилинспекцией за выбор квартиры для переселения

Их не устроил предложенный дом.



В 2022-м году жильцов двухэтажки в поселке Кирпичного завода стали расселять из-за аварийного состояния здания. Собственникам был предложен денежный эквивалент и возможность выбора тем, кто жил в муниципальных квартирах — равноценные квадратные метры в черте города.
 
Семья Крутых переезжать не торопится. В жилищном управлении Нина и Юрий при заполнении документов для переселения наиболее удобной для проживания посчитали квартиру в Болховском микрорайоне, которая на тот момент строилась. В постановлении им предложили заселиться по адресу Студенческая, 8.

Этот вариант Крутых не устроил, так как дом построен в 1965-м году. Семья не исключает, что он через несколько лет окажется аварийным, потому обратились в суд. Он встал на сторону жилинспекции. По оценкам экспертов, дом пригоден для проживания.
Ольга Стеблецова, руководитель жилищного управления г. Орла: "Мы предоставили другое муниципальное жилье, по программе 2022-го года, которое подходит по равноценности квадратных метров, в новой будет 30 квадратных метров. В рамках судебного разбирательства делали экспертизу. Нет такого, что дом в ближайшее время будет признан аварийным".



Юлия Опанасюк
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