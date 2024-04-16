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10:05, 16 апреля 2024 года

Два человека пострадали в ДТП под Орлом

Авария произошла в Мценске вечером 15 апреля.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В городе Мценске столкнулись два автомобиля. ДТП произошло вечером 15 апреля у дома № 11 по улице Кузьмина.

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, 49-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112", двигаясь по улице Кузьмина, при повороте налево не уступил дорогу "ВАЗ-2107". За рулем "семерки" находился 18-летний парень.

В результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-2107" получили незначительные телесные повреждения. После оказания помощи молодые люди были отпущены домой на амбулаторное лечение.


Сергей Мерцалов
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