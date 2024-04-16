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9:37, 16 апреля 2024 года Орловцев предупреждают о мошенниках, предлагающих оформить льготы за оплату ЖКХ Злоумышленники просят продиктовать паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.



Фото: архив

В "Орелоблэнерго" напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Сотрудники орловской энергокомпании никогда не просят предоставить паспортные данные по телефону.



В компании предупреждают: не вступайте в переговоры с подозрительными лицами и не передавайте им свои личные данные. За официальной информацией можно обратиться в Центр обслуживания потребителей АО "Орелоблэнерго" по телефону: 8-800-250-19-61. Адрес электронной почты компании: tsop@oreloblenergo.ru.





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