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8:58, 17 апреля 2024 года В Орле продолжается регистрация на "Тотальный диктант" Проверить свои знания по русскому языку можно будет 20 апреля.



Фото: архив

В Орле продолжается регистрация на участие в "Тотальном диктанте". Проверить знание русского языка орловцы смогут в предстоящую субботу. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в этом году акция отмечает свое 20-летие.



Тотальный диктант пройдет сразу на трех площадках: в Орловской областной публичной библиотеке имени Бунина, Орловском государственном аграрном университете имени Парахина и в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново".



Диктант начнется 20 апреля в 14.00. Подать заявку на участие в акции можно на официальном сайте проекта.





Сергей Мерцалов



