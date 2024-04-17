В Орле продолжается регистрация на "Тотальный диктант"
Проверить свои знания по русскому языку можно будет 20 апреля.
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В Орле продолжается регистрация на участие в "Тотальном диктанте". Проверить знание русского языка орловцы смогут в предстоящую субботу. Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", в этом году акция отмечает свое 20-летие.
Тотальный диктант пройдет сразу на трех площадках: в Орловской областной публичной библиотеке имени Бунина, Орловском государственном аграрном университете имени Парахина и в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново".
Диктант начнется 20 апреля в 14.00. Подать заявку на участие в акции можно на официальном сайте проекта.