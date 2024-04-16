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13:30, 16 апреля 2024 года

Дмитрий Кульпин стал чемпионом Орла по шахматам

Открытый городской турнир проходил с 8 по 14 апреля.

Фото: архив

Сильнейшие шахматисты региона встречались за доской на прошлой неделе. Спортсменов разделили на две группы: сильнейшие и все желающие. В каждой из них определили победителей.

Шахматисты играли с классическим контролем времени. В группе любителей игроку давалось 90 минут без добавления, сильнейших – 60 минут + 30 секунд за ход. Всего в соревнованиях приняли участие 83 спортсмена.

Чемпионом города Орла стал Дмитрий Кульпин, набравший 5.5 очков. Андрей Селенский и Максим Алексеев заняли второе и третье места соответственно.
Места распределили по дополнительному показателю - коэффициенту Бухгольца.

Во второй группе победу одержал Тарас Мосичев, второе место – у Сергея Коровина, третье – у Соловьевой Алисы. Она же стала лучшей среди девушек. Спортсмены набрали по шесть очков.

Следующий турнир по классическим шахматам запланирован в Орле на лето. Фестиваль "Славянские корни" пройдет 23-29 июня.


Сергей Силаев
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