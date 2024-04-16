В Новодеревеньковском районе отремонтируют дороги в трех населенных пунктах
Проверку проводила прокуратура.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку, в результате которой было установлено, что отдельные участки дорог в селе Моховое, поселке Шатилово и деревне Карнади Орловской области имеют дефекты. Межрайонный прокурор обратился в суд с иском.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, суд удовлетворил требования прокурора. Теперь дороги должны привести в порядок. Работы находятся на контроле надзорного ведомства.