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8:00, 16 апреля 2024 года Под Орлом полицейские раскрыли кражу электроинструмента Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска.



Фото: архив

С заявлением о краже углошлифовальной машины и сварочного аппарата в полицию обратился житель Болховского района. Он рассказал, что на полчаса отлучился из дома, а когда вернулся обнаружил выбитую дверь в сарае, где хранились инструменты. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления. Подозреваемым оказался 33-летний сосед потерпевшего. Похищенные электроинструменты он планировал оставить себе.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Похищенные вещи изъяты. Следствие продолжается.





Вести-Орёл



