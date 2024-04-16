Под Орлом полицейские раскрыли кражу электроинструмента

С заявлением о краже углошлифовальной машины и сварочного аппарата в полицию обратился житель Болховского района. Он рассказал, что на полчаса отлучился из дома, а когда вернулся обнаружил выбитую дверь в сарае, где хранились инструменты. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления. Подозреваемым оказался 33-летний сосед потерпевшего. Похищенные электроинструменты он планировал оставить себе.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Похищенные вещи изъяты. Следствие продолжается.