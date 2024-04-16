Первый зампрокурора Орловской области приедет в Покровский район

Встречу перенесли с 17 на 19 апреля.

Первый зампрокурора Орловской области Юрий Пахолков приедет в Покровский район 19 апреля. Встреча с местными жителями пройдет с 11:00 до 13:00 в здании районной прокуратуры.



Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;

• 8 (486-64) 2-11-87 – прокуратура Покровского района.