Первый зампрокурора Орловской области приедет в Покровский район

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7:30, 16 апреля 2024 года
Первый зампрокурора Орловской области приедет в Покровский районВстречу перенесли с 17 на 19 апреля.
Первый зампрокурора Орловской области Юрий Пахолков приедет в Покровский район 19 апреля. Встреча с местными жителями пройдет с 11:00 до 13:00 в здании районной прокуратуры.
Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:
• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;
• 8 (486-64) 2-11-87 – прокуратура Покровского района.