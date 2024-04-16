В аварии на трассе "Орел-Брянск" пострадали три человека
Двое из них госпитализированы.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Управлении Госавтоинспекции Орловской областиподелились подробностями аварии, которая произошла на трассе под Орлом 14 апреля. В столкновении двух легковушек пострадали три человека.
23-летний водитель автомобиля "Лада Веста" начал обгон впереди идущей машины. В этот момент водитель "Дуэ Джентра" поворачивал в сторону деревни Маслово.
В результате ДТП водитель "Лады Веста" получил незначительные травмы. После осмотра врачами он был отпущен домой. Госпитализация потребовалась водителю и пассажирке "Дэу". Они были доставлены в областную больницу.