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17:35, 15 апреля 2024 года В аварии на трассе "Орел-Брянск" пострадали три человека Двое из них госпитализированы.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Управлении Госавтоинспекции Орловской области поделились подробностями аварии, которая произошла на трассе под Орлом 14 апреля. В столкновении двух легковушек пострадали три человека.



23-летний водитель автомобиля "Лада Веста" начал обгон впереди идущей машины. В этот момент водитель "Дуэ Джентра" поворачивал в сторону деревни Маслово.



В результате ДТП водитель "Лады Веста" получил незначительные травмы. После осмотра врачами он был отпущен домой. Госпитализация потребовалась водителю и пассажирке "Дэу". Они были доставлены в областную больницу.





Вести-Орёл



