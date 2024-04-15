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15:35, 15 апреля 2024 года В Орле осудили главаря группы подпольных оружейников Он приговорен к семи годам колонии.





В Орле к семи годам колонии строгого режима приговорен лидер организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Приговор апелляционного суда вступил в силу. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.



Преступную схему сотрудники ведомства раскрыли в 2022-м году. Из незаконного оборота изъяты пистолет системы "Вальтер", основные части и детали пистолета-пулемета MP-40, 25 девятимиллиметровых патронов "Люгер".







Ранее суд приговорил к реальным срокам других участников ОПГ. Первого — к шести годам, второго — к четырем годам строгого режима.





Артем Ежаков



