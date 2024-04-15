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16:47, 15 апреля 2024 года На Орловщине стало меньше долгостроев Из списка исключили 35 проблемных проектов.



Фото: архив

В 2023 году в Орловской области проводилась целенаправленная работа по сокращению количества объектов незавершенного строительства. Как сообщили на заседании правительства региона, из регионального реестра исключили 35 долгостроев.



Также в этом году планируется завершить строительство одного из крупнейших долгостроев - многопрофильного медицинского центра в Орле. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию молодежный центр "Полет".



- Вопрос по "Полету" поднимал, есть поручение президента по разработке проектно-сметной документации и строительству. В областном центре нет объекта, который был бы предназначен для молодежи, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Вести-Орёл



