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18:00, 15 апреля 2024 года Первую домашнюю игру ФК "Орел" посетили семь тысяч болельщиков Зелено-белые уступили.







На стадионе Ленина в Орле 14 апреля ФК "Орел" сыграл первый домашний матч LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизиона Б". На своем поле "орлы" принимали молодежку подмосковных "Химок". Игру посетили семь тысяч человек, в том числе и сестра нападающего Евгения Рагулькина.



– Я уверена в своем брате на 100%, мы всей семьей приехали поддерживать команду, - сказала Елизавета Рагулькина перед матчем.



В середине первого тайма первый гол зелено-белых после возвращения в профессиональный футбол забил Максим Тарасов. Помимо этого, в первой половине игры произошла вынужденная замена. Траву получил Сергей Полосин.



– Жители города, области любят футбол, любят нашу команду, ребята - молодцы. Наша команда – народная, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Во второй тайма наша команда пропустила два мяча. Матч закончился со счетом 1:2.



– Опустошение какое-то, обида, злость, все вместе. Больно, - сказал после матча автор единственного мяча ФК "Орел" Максим Тарасов.



Следующий матч у "Орла" выездной. 21 апреля команда сыграет с ФК "Композит" из Павловского Посада.





Анастасия Дорохова



