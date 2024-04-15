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16:29, 15 апреля 2024 года В Орловскую область пришли дожди К региону подходят атмосферные фронты североатлантического циклона.





По европейской территории России будут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. К территории Орловщины они подойдут к среде. Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.



16 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от одного до шести градусов тепла, днем от 13 до 18 градусов.



17 апреля ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь. Ночью столбики термометров покажут от семи до 12 градусов тепла, днем от 11 до 16 градусов.



18 апреля ночью прогнозируют умеренный, днем небольшой дождь. Ночью температура составит от пяти до десяти градусов. Днем воздух прогреется до 14–19 градусов, по востоку до 24 градусов.





Артем Ежаков



