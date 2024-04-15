В Залегощи ремонтируют дворы и общественные территории

Помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

В 2024-м году в Орловской области благоустроят 60 дворов и почти 40 общественных территорий. В Залегощи завершилось обновление двора дома № 93 по улице Максима Горького, ремонт которого жители просили очень давно. Помог федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Потратили более двух миллионов рублей.

Двор объединяет два дома, в котором проживают порядка 50 человек. Подрядчик заасфальтировал тротуары, подходы к подъездам, установил новые урны и удобные скамейки.

В этом году в поселке благоустроят еще две дворовых территории — по улице Заводской и Гагарина. Пройдут работы и на общественных территориях возле детской школы искусств.