В Орловской области выбрали воспитателя года

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12:54, 15 апреля 2024 года
В Орловской области выбрали воспитателя годаИм стала воспитатель детского сада № 91 Екатерина Рогачева.
Фото: департамент образования Орловской области
Воспитатель детского сада № 91 города Орла Екатерина Рогачева стала абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Лауреатами названы воспитатель детского сада № 75 города Орла Инна Володина, учитель-логопед детского сада № 10 города Мценска Елена Глушенкова, воспитатель детского сада № 90 города Орла Александра Драницына, воспитатель Змиевского детского сада комбинированного вида № 1 Екатерина Сергеева, воспитатель детского сада № 17 Ливны Юлия Юришинец.
Артем Ежаков