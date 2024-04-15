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12:54, 15 апреля 2024 года

В Орловской области выбрали воспитателя года

Им стала воспитатель детского сада № 91 Екатерина Рогачева.

Фото: департамент образования Орловской области

Воспитатель детского сада № 91 города Орла Екатерина Рогачева стала абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Об этом сообщает региональный информационный портал.
 
Лауреатами названы воспитатель детского сада № 75 города Орла Инна Володина, учитель-логопед детского сада № 10 города Мценска Елена Глушенкова, воспитатель детского сада № 90 города Орла Александра Драницына, воспитатель Змиевского детского сада комбинированного вида № 1 Екатерина Сергеева, воспитатель детского сада № 17 Ливны Юлия Юришинец.



Артем Ежаков
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