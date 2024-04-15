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12:57, 15 апреля 2024 года В Орловской области планируют ограничить работу "наливаек" ночью Соответствующий законопроект в областной Совет внесла фракция партии "Единая Россия".



Фото: архив

В Орловский областной Совет поступил законопроект, ограничивающий продажу алкогольных напитков на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с 23:00 до 10:00. Однако этот запрет не будет распространяться на рестораны, которые находятся в многоэтажках.



Кроме того, предлагается увеличить время розничной продажи алкогольной продукции с 10:00 до 23:00. В настоящее время алкоголь можно купить с 10:00 до 21:00.



Как отметил первый заместитель председателя областного Совета Михаил Вдовин, принятие законопроекта поможет решить проблему обеспечения тишины и покоя жителей многоквартирных домов.



- Хочу напомнить, что нам в областной Совет поступают предложения полностью закрыть предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию. Однако, федеральный законодатель нам такое право не дает, и вряд ли это целесообразно. Ведь под запрет могут попасть и предприятия общественного питания расположенные в многоквартирных домах, которые не создают неудобства жителям, - подчеркнул Вдовин.





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