Главная » Новости



12:29, 15 апреля 2024 года В больницу под Орлом поступили датчики для систем непрерывного мониторинга глюкозы 120 устройств НМГ пополнили Болховскую ЦРБ.



Фото: архив

Болховскую ЦРБ пополнили 120 датчиков для систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Они необходимы детям от 4 до 17 лет с сахарным диабетом первого типа для контроля уровня глюкозы в крови.



В Болховском районе таких детей шестеро. Об этом газете "Болховские куранты" рассказала врач-эндокринолог Инна Назарикова.



Датчики поступают в медучреждения региона ежеквартально. Всего в Орловскую область закупили 5992 датчика на общую сумму около 36 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.





Сергей Мерцалов



