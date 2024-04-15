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11:24, 15 апреля 2024 года Орловец отделался условным сроком за домашнее изготовление частей оружия и патронов Виновным признали жителя Болховского района.



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В Болховском районе вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в преступлениях в сфере незаконного оборота оружия. Как рассказали в региональной прокуратуре, с октября 2016-го по июль 2022-го года осужденный у себя дома изготовил основные части огнестрельного оружия и патроны и незаконно хранил их.



Также мужчина незаконно продал одну из основных частей оружия и боеприпасы. Осужденный приговорен к трем годам и четырем месяцам условно. Также он выплатит 30 тысяч рублей в качестве штрафа.





Артем Ежаков



