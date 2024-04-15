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11:13, 15 апреля 2024 года 39 орловцев пострадали от укусов клещей Треть от этого числа — дети.





В медицинские организации Орловской области с укусами клещей в этом сезоне обратилось 39 человек, в том числе 13 детей. Таковы последние данные Роспотребнадзора.



Для борьбы с клещами в регионе 360 гектаров общественных территорий. К слову, с 15 по 17 апреля включительно в городском и детском парках Орла проходят акарицидные обработки.





Артем Ежаков



