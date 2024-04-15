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11:02, 15 апреля 2024 года Диакон Иоанн Мыздриков побеседовал с православными орловцами Темой беседы стали психология и пастырство.



Фото: Евгений Мартынов, молодежный отдел Орловской епархии, Иоанно-Крестительский храм г. Орла

Клирик Никольского храма города Солнечногорска Иоанн Мыздриков встретился с духовенством и прихожанами орловских храмов. Темой беседы с диаконом стали психология и пастырство. Известный психолог и катехизатор рассказал об аспектах работы с людьми с пограничным расстройством личности, о помощи людям с зависимостями.



Прихожанам отец Иоанн подробно рассказал, в каких случаях стоит обратиться за помощью к психологу, как найти такого специалиста и стоит ли верующему человеку бояться психологии, сообщили в Орловской епархии.





Артем Ежаков



