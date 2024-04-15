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10:18, 15 апреля 2024 года

Департамент молодежной политики Орловской области возглавила Ирина Самотолкина

Ранее она была директором орловской школы №2.


Ирина Самотолкина возглавила Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", ранее она успешно трудилась в должности директора орловской школы №2.

С назначением Ирину Самотолкину поздравил губернатор Андрей Клычков.

- Убежден, что жизненный и профессиональный опыт, ответственность за порученное дело позволят Ирине Анатольевне плодотворно работать на одном из самых ответственных направлений сегодня – молодежной политики и патриотического воспитания, - отметил глава региона.

Ирина Самотолкина - коренная орловчанка. В 2005 году с отличием закончила исторический факультет Орловского государственного университета, а в 2009-м получила второй "красный" диплом, но уже как выпускник юридического факультета Орловской региональной академии государственной службы.

Ирина Самотолкина работала методистом, учителем истории и обществознания в лицее №4 имени Героя Советского Союза Злотина. С 2021 года была директором школы №2 в Орле.



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