Православные активисты из Орла помогли детям участников СВО
Ребятам передали одежду и продукты питания.
Фото: Орловская митрополия
Православные активисты Русской общины города Орла организовали благотворительную акцию для детей, проживающих в Кризисном центре помощи матери и ребенку "Орловский". В акции приняли участие прихожане орловского храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
Как собщили в Орловской митрополии, детям передали посуду, средства личной гигиены, одежду и продукты питания. Средства собрали прихожане храма и православные участники Русской общины Орла.
В Кризисном центре помощи матери и ребенку "Орловский" проходят курс реабилитации дети участников СВО и дети, прибывшие из зон боевых действий, потерявшие родителей и имеющие психоэмоциональные травмы. Помощь ребятам будут оказывать на постоянной основе.