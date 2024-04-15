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11:30, 15 апреля 2024 года Православные активисты из Орла помогли детям участников СВО Ребятам передали одежду и продукты питания.



Фото: Орловская митрополия

Православные активисты Русской общины города Орла организовали благотворительную акцию для детей, проживающих в Кризисном центре помощи матери и ребенку "Орловский". В акции приняли участие прихожане орловского храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших".



Как собщили в Орловской митрополии, детям передали посуду, средства личной гигиены, одежду и продукты питания. Средства собрали прихожане храма и православные участники Русской общины Орла.



В Кризисном центре помощи матери и ребенку "Орловский" проходят курс реабилитации дети участников СВО и дети, прибывшие из зон боевых действий, потерявшие родителей и имеющие психоэмоциональные травмы. Помощь ребятам будут оказывать на постоянной основе.





Вести-Орёл



