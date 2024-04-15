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9:30, 15 апреля 2024 года На трассе под Орлом перевернулся легковой автомобиль Авария произошла на 411-м километре автодороги М2 "Крым".



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

14 апреля около 16.30 в Кромском районе произошла авария. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с проезжей части, где автомобиль перевернулся.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, на месте ДТП работали спасатели. К счастью, в аварии никто не пострадал.





Вести-Орёл



