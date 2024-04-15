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10:45, 15 апреля 2024 года В Смоленской области нашли останки бойца, который родился на Орловщине Красноармеец числился пропавшим без вести с 1941 года.



Фото: архив

В апреле 2024 года в Ельнинском районе Смоленской области местные поисковики нашли останки красноармейца, который числился без вести пропавшим с 1941 года. Оказалось, что Яков Тимофеевич Селин, родившийся в деревне Свободная Дубрава Ливенского района (тогда Никольского района) в 1914 году.





Как сообщает тг-канал "Принт-ТВ Ливны", установить личность бойца удалось по найденному солдатскому медальону, который сохранился со времени его гибели. Сейчас активисты поискового отряда "Подвиг" разыскивают родных погибшего защитника Родины.





Сергей Мерцалов



