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9:00, 15 апреля 2024 года Разведчики армейского спецназа поблагодарили орловцев за помощь Военные выполняют боевые задачи на государственной границе.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Бойцы армейского спецназа поблагодарили жителей Орловщины и губернатора Андрея Клычкова за помощь и поддержку. Военные из Орловской области надежно охраняют границы России.



- Уважаемые жители Орла и Орловской области! Выражаем вам огромную благодарность за вашу помощь. Также слова благодарности хотели бы адресовать нашему губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову, который всегда помогает и поддерживает. Ваша помощь приближает нас к общей победе, - сказали бойцы в видеообращении.



В своем телеграм-канале помощник губернатора Сергей Лежнев поблагодарил бизнес, который создает основу орловского тыла и помогает приобретать дорогостоящее оборудование для наших бойцов.





Вести-Орёл



