Разведчики армейского спецназа поблагодарили орловцев за помощь
Военные выполняют боевые задачи на государственной границе.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
Бойцы армейского спецназа поблагодарили жителей Орловщины и губернатора Андрея Клычкова за помощь и поддержку. Военные из Орловской области надежно охраняют границы России.
- Уважаемые жители Орла и Орловской области! Выражаем вам огромную благодарность за вашу помощь. Также слова благодарности хотели бы адресовать нашему губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову, который всегда помогает и поддерживает. Ваша помощь приближает нас к общей победе, - сказали бойцы в видеообращении.
В своем телеграм-канале помощник губернатора Сергей Лежнев поблагодарил бизнес, который создает основу орловского тыла и помогает приобретать дорогостоящее оборудование для наших бойцов.