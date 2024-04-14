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15:48, 14 апреля 2024 года На Орловщине подешевели газовое и дизельное топливо Цены на бензин остались на прежнем уровне.





Орелстат опубликовал данные об индексах потребительских цен на моторное топливо в регионе. Так, в марте по сравнению с февралем на 2,51% подешевело газовое горючее, на 0,27% снизились цены на дизель. Стоимость бензина осталась на прежнем уровне.



За литр газового моторного топлива в марте орловцы в среднем платили 26,44 рубля, за литр дизеля — 58,31 рубля. Бензин марки АИ-92 стоил 49,92 рубля, АИ-95 — 54,25 рубля. За бензин марки АИ-98 и выше орловцы платили 66,37 рубля.





Артем Ежаков



