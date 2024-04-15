Главная » Новости



17:40, 14 апреля 2024 года Орловец потерял 90 тысяч рублей из-за незапертой двери Подозреваемых в краже задержали.





Орловские полицейские задержали подозреваемых в краже 90 тысяч рублей из квартиры. Как рассказали в УМВД по региону, потерпевший оставил деньги на виду и не закрыл входную дверь. Злоумышленник незаметно пробрался в жилье и забрал их.



Вычислили фигурантов по записям видеонаблюдения. Камера "поймала" мужчину и женщину, входящих и выходящих из подъезда в примерное время совершения преступления. "Рено", на котором уехала пара, спустя время остановили в Подмосковье. При себе у задержанных нашли 35 тысяч рублей из украденной суммы.



Фигуранты взяты под стражу. Расследование продолжается.





Артем Ежаков



