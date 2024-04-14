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12:51, 14 апреля 2024 года В Орловской области от лица МЧС рассылали фейки об угрозе беспилотников Сообщения отправляли администраторам пабликов.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Администраторам орловских пабликов от лица МЧС рассылали фейки об угрозе беспилотников. Об этом сообщили в главном управлении ведомства по региону. Сообщения отправляли администраторам орловских пабликов в "ВКонтакте" и "Телеграме".

"Администраторам пабликов и ТГ-каналов региона массово направляются для публикации новости со скринами от якобы канала «МЧС Орловской области». Жителей пытались ввести в заблуждение, сообщая об опасности атаки БПЛА", – рассказали в ведомстве. Спасатели призывают орловцев верить информации, опубликованной исключительно в официальных аккаунтах МЧС России по Орловской области. Ведомство имеет профили в "Одноклассниках", "ВКонтакте", "Телеграме", "Дзене", RuTube.





Артем Ежаков



