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8:30, 15 апреля 2024 года На Орловщине подешевели яйца и подорожало мясо Отчет представили в Орелстате.





Территориальный орган службы статистики представил новый отчет о средних ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Орловской области.



Согласно отчету, в марте по сравнению с февралем подешевели куриные яйца — на 7,09%. Средняя цена на прилавках за десяток составила 133,45 рубля против 143,65 месяцем ранее. Наиболее снизилась цена на крупу гречневую-ядрицу. Здесь ценники снизились на 7,26%. Незначительно подешевели сливочное масло, черный байховый чай, соль, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, пшено и картофель, морковь.



За отчетный период подорожало мясо — говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), а также куры охлажденные и мороженые. Наиболее — на 6,5% — баранина. Неразделанная мороженая рыба выросла в цене на 4,89%. На 8,25% поднялась стоимость свежей белокочанной капусты, вермишели — на 6,74%.



Также немного подорожали молоко, подсолнечное масло, сахар-песок, рис шлифованный, репчатый лук, яблоки.





Артем Ежаков



