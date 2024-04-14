В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек

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11:23, 14 апреля 2024 года
В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человекПожар случился на улице Спивака.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В десятом часу вечера 13 апреля на улице Спивака в Орле загорелся жилой дом. Эпицентром возгорания стала одна из квартир.
На месте ЧП работали сотрудники двух пожарных частей города. По информации регионального управления МЧС, огнеборцы эвакуировали из здания 20 человек.
Никто не пострадал. Причину случившегося выясняют специалисты.
Артем Ежаков
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