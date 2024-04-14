Главная » Новости



9:58, 14 апреля 2024 года Андрей Клычков пригласил орловцев на футбол Сегодня ФК "Орел" сыграет с клубом "Химки-М".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков пригласил орловских болельщиков на матч футбольного клуба "Орел" в LEON-Первенстве по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б". Встреча состоится 14 апреля в 15.00 на стадионе имени Ленина в Орле.



Соперником нашей команды будет клуб "Химки-М", в составе которого есть футболисты, игравшие на высшем российском уровне.



- Билеты на игру бесплатные. Ждем большую фанатскую поддержку, - сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.



Напомним, что в первом туре орловские футболисты проиграли на выезде команде "Динамо" из Владивостока со счетом 1:0.





Вести-Орёл



