Андрей Клычков пригласил орловцев на футбол

Губернатор Андрей Клычков пригласил орловских болельщиков на матч футбольного клуба "Орел" в LEON-Первенстве по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б". Встреча состоится 14 апреля в 15.00 на стадионе имени Ленина в Орле.
Соперником нашей команды будет клуб "Химки-М", в составе которого есть футболисты, игравшие на высшем российском уровне.
- Билеты на игру бесплатные. Ждем большую фанатскую поддержку, - сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.
Напомним, что в первом туре орловские футболисты проиграли на выезде команде "Динамо" из Владивостока со счетом 1:0.