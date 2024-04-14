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11:00, 14 апреля 2024 года

Из Орла вывезли 270 тонн отходов

Мусор собрали участники общегородского субботника.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле подвели итоги экологического субботника, который состоялся 13 апреля. Всего из города было вывезено более 270 тонн различных отходов, а также ликвидировано четыре несанкционированные свалки.

Как уточняет тг-канал "Телеграммы из Орла", участники субботника высадили 143 саженца деревьев и кустарников, благоустроили три братских захоронения. От отходов орловцы очистили более 16 гектаров зеленых зон и более 6,5 километров берега вдоль рек Оки и Орлика.

Напомним, что в субботнике участвовали свыше 7600 жителей Орла и более 800 трудовых коллективов. 




Сергей Мерцалов
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