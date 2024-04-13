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15:00, 13 апреля 2024 года Андрей Клычков рассказал, когда в Орле откроют 80-метровый фонтан Он появится у слиянии рек Оки и Орлика.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что 25 апреля в Орле установят новый фонтан. Объект появится напротив "Стрелки".



- Открою небольшой секрет, фонтан будет 25 апреля. Лучше и больше в ЦФО фонтана нет, - сказал Андрей Клычков, комментируя итоги сегодняшнего субботника.



Напомним, что новый фонтан с максимальной высотой струи 35 метров и общей длиной 80 метров в виде крыльев орла планируют открыть у слияния рек Оки и Орлика. Он будет оснащен прожекторами, видеопроектором и лазерной системой для проецирования на воде видеороликов и лазерных шоу. К монтажу фонтана приступили 6 апреля.





Сергей Мерцалов



