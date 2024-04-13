В муниципальных образованиях Орловской области ремонтируют школы
Работы продолжаются в Орле, Орловском округе и Урицком районе.
Фото: портал Орловской области
Три образовательных учреждения региона находятся в процессе капитального ремонта. В настоящее время работы активно ведутся в школе № 2 поселка Нарышкино, Мезенском лицее и Орловской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ремонт первых двух объектов осуществляет подрядная организация ООО "АСП-Строй". Капремонтом здания Орловской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводит ООО "Строительная компания "Гранит". Работы идут полным ходом.