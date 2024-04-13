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16:00, 13 апреля 2024 года Тысячи жителей Орла вышли на субботник В уборке города приняли участие 814 трудовых коллективов.



Фото: Юрий Парахин

13 апреля на субботник в Орле вышли тысячи горожан. Они навели порядок в парках, скверах, на набережных, высадили деревья, покрасили лавочки и заборы.



Всех, кто посвятил выходной родному городу, поблагодарил мэр Юрий Парахин.



- Я благодарю коллективы всех учреждений образования, культуры, хозяйствующих субъектов, муниципальных предприятий, коллег из администрации города и правительства области, жителей многоэтажных домов и частного сектора, - отметил градоначальник в своем телеграм-канале.



Парахин сообщил, что субботнике приняли участие 814 трудовых коллективов, а это около 8000 неравнодушных орловцев.





Вести-Орёл



