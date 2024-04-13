Тысячи жителей Орла вышли на субботник

В уборке города приняли участие 814 трудовых коллективов.
Фото: Юрий Парахин
13 апреля на субботник в Орле вышли тысячи горожан. Они навели порядок в парках, скверах, на набережных, высадили деревья, покрасили лавочки и заборы.
Всех, кто посвятил выходной родному городу, поблагодарил мэр Юрий Парахин.
- Я благодарю коллективы всех учреждений образования, культуры, хозяйствующих субъектов, муниципальных предприятий, коллег из администрации города и правительства области, жителей многоэтажных домов и частного сектора, - отметил градоначальник в своем телеграм-канале.
Парахин сообщил, что субботнике приняли участие 814 трудовых коллективов, а это около 8000 неравнодушных орловцев.