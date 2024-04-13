Губернатор Орловской области поделился впечатлениями от субботника
Вместе с жителями Андрей Клычков принял участие в уборке города Орла.
Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Как мы уже сообщали ранее, губернатор Орловской области Андрей Клычков поучаствовал в городском субботнике. Вместе с жителями Орла глава региона трудился в сквере Семьи.
- Субботник - это не просто работа, это объединение коллектива, объединение людей и возможность сделать лучше то, что нас окружает. Мы решили - зачем ждать 20 апреля и вышли раньше. Сегодня убираем набережную. Это та возможность, когда можно прийти и самим сделать город краше, - поделился губернатор.