Главная » Новости



12:31, 13 апреля 2024 года Губернатор Орловской области поделился впечатлениями от субботника Вместе с жителями Андрей Клычков принял участие в уборке города Орла.





Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Как мы уже сообщали ранее, губернатор Орловской области Андрей Клычков поучаствовал в городском субботнике. Вместе с жителями Орла глава региона трудился в сквере Семьи.



- Субботник - это не просто работа, это объединение коллектива, объединение людей и возможность сделать лучше то, что нас окружает. Мы решили - зачем ждать 20 апреля и вышли раньше. Сегодня убираем набережную. Это та возможность, когда можно прийти и самим сделать город краше, - поделился губернатор.





Вести-Орёл



