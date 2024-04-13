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12:31, 13 апреля 2024 года

Губернатор Орловской области поделился впечатлениями от субботника

Вместе с жителями Андрей Клычков принял участие в уборке города Орла.


Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Как мы уже сообщали ранее, губернатор Орловской области Андрей Клычков поучаствовал в городском субботнике. Вместе с жителями Орла глава региона трудился в сквере Семьи.

- Субботник - это не просто работа, это объединение коллектива, объединение людей и возможность сделать лучше то, что нас окружает. Мы решили - зачем ждать 20 апреля и вышли раньше. Сегодня убираем набережную. Это та возможность, когда можно прийти и самим сделать город краше, - поделился губернатор.


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