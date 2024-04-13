"Вести-Орел" познакомят посетителей выставки "Россия" с секретами телевидения
Телевизионный десант высадится в орловском павильоне на ВДНХ 27 апреля.
Фото: портал Орловской области
В павильоне Орловской области на выставке-форуме "Россия" состоится очередная тематическая неделя. 27 апреля гостей приглашают провести день "Медиа-недели" вместе с "Вести-Орел".
На ВДНХ высадится настоящий телевизионный десант ГТРК "Орел": журналисты, ведущие и активисты молодежной редакции. Финалисты самого престижного телевизионного конкурса "Тэфи-регион" Всеволод Трифонов и Мария Семак раскроют все секреты телевизионной кухни, расскажут, как приготовить хороший телевизионный сюжет.
Молодежная редакция "Вести-Орел" проведет активную игру для укрепления коммуникативных навыков. Как сообщаетпортал Орловской области, будет работать фотозона с талисманом телерадиокомпании - Телепузиком.