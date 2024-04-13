Главная » Новости



14:00, 13 апреля 2024 года "Вести-Орел" познакомят посетителей выставки "Россия" с секретами телевидения Телевизионный десант высадится в орловском павильоне на ВДНХ 27 апреля.



Фото: портал Орловской области

В павильоне Орловской области на выставке-форуме "Россия" состоится очередная тематическая неделя. 27 апреля гостей приглашают провести день "Медиа-недели" вместе с "Вести-Орел".



На ВДНХ высадится настоящий телевизионный десант ГТРК "Орел": журналисты, ведущие и активисты молодежной редакции. Финалисты самого престижного телевизионного конкурса "Тэфи-регион" Всеволод Трифонов и Мария Семак раскроют все секреты телевизионной кухни, расскажут, как приготовить хороший телевизионный сюжет.



Молодежная редакция "Вести-Орел" проведет активную игру для укрепления коммуникативных навыков. Как сообщает портал Орловской области, будет работать фотозона с талисманом телерадиокомпании - Телепузиком.





Вести-Орёл



