В Орле прошла Спартакиада по гиревому спорту

Соревновались команды муниципальных образований и городских округов.
Фото: портал Орловской области
Более 80 спортсменов приняли участие в Спартакиаде Орловской области по гиревому спорту. На соревнования в легкоатлетический манеж приехали команды муниципальных образований и городских округов.
Победителей и призеров определили в семи весовых категориях. По итогам состязаний в трех основных группах первое место заняли команды Орловского округа, Свердловского и Малоархангельского районов. Серебро у команд города Орла, а также Ливенского и Хотынецкого районов.
Почетное третье место разделили между собой силачи из Мценска, Мценского и Должанского районов. Об этом сообщаетпортал Орловской области.