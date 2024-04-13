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17:00, 13 апреля 2024 года В Орле прошла Спартакиада по гиревому спорту Соревновались команды муниципальных образований и городских округов.



Фото: портал Орловской области

Более 80 спортсменов приняли участие в Спартакиаде Орловской области по гиревому спорту. На соревнования в легкоатлетический манеж приехали команды муниципальных образований и городских округов.



Победителей и призеров определили в семи весовых категориях. По итогам состязаний в трех основных группах первое место заняли команды Орловского округа, Свердловского и Малоархангельского районов. Серебро у команд города Орла, а также Ливенского и Хотынецкого районов.



Почетное третье место разделили между собой силачи из Мценска, Мценского и Должанского районов. Об этом сообщает портал Орловской области.





Вести-Орёл



