До конца апреля в микрорайоне Зареченский в Орле отремонтируют дороги

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13:00, 13 апреля 2024 года
До конца апреля в микрорайоне Зареченский в Орле отремонтируют дорогиОб этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив
В Орле в микрорайоне Зареченский отремонтируют дороги. Работы планируется завершить до конца апреля. Об этом, общаясь с жителями в соцсетях, сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Конкурсные процедуры завершены. До конца апреля дороги будут сделаны, - сказал глава региона во время прямого эфира.
Напомним, что горожане неоднократно жаловались на плохое состояние дорог в микрорайоне Зареченский. Огромные ямы и выбоины обрзовались на улицах Алроса, Зеленина и Бульваре Молодежи.
Сергей Мерцалов
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