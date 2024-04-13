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13:00, 13 апреля 2024 года До конца апреля в микрорайоне Зареченский в Орле отремонтируют дороги Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив

В Орле в микрорайоне Зареченский отремонтируют дороги. Работы планируется завершить до конца апреля. Об этом, общаясь с жителями в соцсетях, сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Конкурсные процедуры завершены. До конца апреля дороги будут сделаны, - сказал глава региона во время прямого эфира.



Напомним, что горожане неоднократно жаловались на плохое состояние дорог в микрорайоне Зареченский. Огромные ямы и выбоины обрзовались на улицах Алроса, Зеленина и Бульваре Молодежи.





Сергей Мерцалов



