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19:55, 12 апреля 2024 года На Кривцовских высотах почтили память одного из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк погиб под Болховом в феврале 1942-го года.







12 апреля на Кривцовских высотах почтили память одного из основоположников космонавтики – Юрия Кондратюка. Советский ученый создал ряд проектов в отрасли ракетной техники, ветроэнергетики и строительства. В начале XX века он рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, впоследствии названную "трассой Кондратюка".



Кондратюк погиб в боях за Кривцовские высоты зимой 1942 года. В Болховском районе ему открыт памятник.





Эльза Ахмедбекова



