Победителем конкурса "Сердце отдаю детям" в Орловской области стал тренер
Лучшим признали Павла Румянцева.
Фото: Институт развития образования Орловской области
Победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников системы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" стал тренер-преподаватель Спортивной школы № 1 города Орла Павел Румянцев. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Лауреатами стали педагог допобразования Дома детского творчества № 3 города Орла Елизавета Бугорская, педагог допобразования Дворца пионеров и школьников имени Гагарина Екатерина Семеник, педагог допобразования Дома детского творчества № 4 города Орла Александра Ковардакова, педагог допобразования Центра детского творчества Орловского округа Вадим Феськов.