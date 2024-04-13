Орловцы передали на фронт генераторы и детекторы дронов
Посылку доставили бойцам в район Кременной.
Фото: Сергей Лежнев
По поручению губернатора Андрея Клычкова орловцы доставили очередную посылку нашим военным. Бойцам по их просьбе в район Кременной привезли четыре генератора и два детектора дронов.
По словам советника главы региона Сергея Лежнева, в подразделении есть разведчики и снайперы. Им передали тепловизор, 10 плащей от тепловизоров, рации с дополнительными аккумуляторами и усиленными антеннами, спальные мешки, газовые горелки с баллонами и окопные свечи. Кроме того, на фронт доставили продукты питания, воду и строительные материалы.