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10:30, 13 апреля 2024 года Орловцы передали на фронт генераторы и детекторы дронов Посылку доставили бойцам в район Кременной.



Фото: Сергей Лежнев

По поручению губернатора Андрея Клычкова орловцы доставили очередную посылку нашим военным. Бойцам по их просьбе в район Кременной привезли четыре генератора и два детектора дронов.



По словам советника главы региона Сергея Лежнева, в подразделении есть разведчики и снайперы. Им передали тепловизор, 10 плащей от тепловизоров, рации с дополнительными аккумуляторами и усиленными антеннами, спальные мешки, газовые горелки с баллонами и окопные свечи. Кроме того, на фронт доставили продукты питания, воду и строительные материалы.













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