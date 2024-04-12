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17:23, 12 апреля 2024 года Семь человек погибли в авариях с выездом на встречку в Орловской области Такова статистика за первые месяцы 2024 года.





С начала 2024 года в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. В этих авариях погибли семь человек, 38 пострадали.



В целях профилактики такого рода ДТП по 16 апреля проходит операция "Встречная полоса".



В Госавтоинспекции напоминают, что за выезд на встречку предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.





Артем Ежаков



