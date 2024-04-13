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11:29, 13 апреля 2024 года Главный тренер ФК "Орел" пригласил болельщиков на футбол Матч состоится 14 апреля в 15.00.







Главный тренер зелено-белых Евгений Поляков побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Анастасией Дороховой.



Наставник команды рассказал, проводили ли дополнительную подготовку футболисты перед первым туром из-за разницы во времени, планируют ли усиления в команде, давят ли родные стены на футболистов, а также пригласил всех болельщиков на ближайший футбольный матч. Он пройдет 14 апреля в 15:00 на стадионе Ленина. Вход будет для всех свободным.





Анастасия Дорохова



